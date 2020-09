David Stilwell | “La Cina non è un attore globale responsabile ma un bullo senza legge ”

(Di giovedì 17 settembre 2020) WASHINGTON (Reuters) – Il principale diplomatico statunitense per l’Asia orientale,, ha dichiarato giovedì che le recenti azioni dellanel mondo non sono state quelle di un, ma di un “”. Nella testimonianza preparata per un’audizione della Commissione per le relazioni estere del Senato,ha dichiarato che gli Stati Uniti non chiedevano ad altri paesi di scegliere da che parte stare, ma di opporsi al comportamento “maligno” dellae di proteggere la propria sovranità e interessi economici. Allo stesso tempo,ha affermato che la concorrenza ...

