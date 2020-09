Chirurgia: cuore operato in endoscopia 3D, prima volta in Italia al Policlinico San Donato (Di giovedì 17 settembre 2020) Ha 53 anni e allena una squadra di calcio. E’ il primo paziente Italiano ad essere operato al cuore, per una plastica della valvola mitrale, in endoscopia con tecnologia 3D di ultima generazione. L’intervento record è stato eseguito al Policlinico San Donato. Il paziente è entrato in sala operatoria la settimana scorsa nell’Irccs milanese. Oggi sta bene. Dopo qualche ora di cure intensive è stato subito trasferito in reparto, dove ha potuto muovere i primi passi in corsia il giorno dopo l’operazione. L’intervento è hi-tech ma ‘l’autore’ non è un robot in camice. E’ un cardiochirurgo assistito da strumenti di ultima generazione: la più avanzata tecnologia su questo ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Ha 53 anni e allena una squadra di calcio. E’ il primo pazienteno ad essereal, per una plastica della valvola mitrale, incon tecnologia 3D di ultima generazione. L’intervento record è stato eseguito alSan. Il paziente è entrato in salaria la settimana scorsa nell’Irccs milanese. Oggi sta bene. Dopo qualche ora di cure intensive è stato subito trasferito in reparto, dove ha potuto muovere i primi passi in corsia il giorno dopo l’operazione. L’intervento è hi-tech ma ‘l’autore’ non è un robot in camice. E’ un cardiochirurgo assistito da strumenti di ultima generazione: la più avanzata tecnologia su questo ...

