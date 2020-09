Chi è Rocco Amendola, il figlio di Claudio e Francesca Neri (Di giovedì 17 settembre 2020) Rocco Amendola. Ecco tutte le notizie sul figlio di Claudio Amendola e Francesca Neri “La libertà ai figli va data, ma bisogna anche fargli sentire la presenza” era il consiglio del saggio e carismatico Claudio Amendola, dato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Un consiglio dato con un grande senso di esperienza, dato che l’attore romano ha ben 3 figli, nati in momenti e situazioni differenti della sua vita. L’attore romano oggi ha tre figli: Alessia e Giulia, nate in prime nozze da Marina Grande, la prima nel 1984, la seconda nel 1989. E infine, dopo tanti anni, Claudio è diventato papà di un maschietto, Rocco, nato dal matrimonio con ... Leggi su zon (Di giovedì 17 settembre 2020). Ecco tutte le notizie suldi“La libertà ai figli va data, ma bisogna anche fargli sentire la presenza” era il consiglio del saggio e carismatico, dato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Un consiglio dato con un grande senso di esperienza, dato che l’attore romano ha ben 3 figli, nati in momenti e situazioni differenti della sua vita. L’attore romano oggi ha tre figli: Alessia e Giulia, nate in prime nozze da Marina Grande, la prima nel 1984, la seconda nel 1989. E infine, dopo tanti anni,è diventato papà di un maschietto,, nato dal matrimonio con ...

