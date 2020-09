Cdx ottimista in Puglia e Marche Toscana | il Pd continua a tremare

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ci siamo quasi. Domenica e lunedì si vota (finalmente) per le elezioni regionali del 20-21 settembre, un test politico importantissimo soprattutto per il governo, oltre che per il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e per l'opposizione di Centrodestra (Matteo Salvini in testa). La... Segui su affaritaliani.it