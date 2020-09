Calciomercato Sampdoria – In arrivo Keita dal Monaco – Marin e Adrien Silva passi in avanti (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato Sampdoria – Nelle ultime ore la Sampdoria è molto attiva sul mercato ed è pronta a chiudere colpi importanti in vista dell’imminente inizio di stagione. Raggiunto accordo per Keita Balde È ormai vicinissimo il ritorno in Italia di Keita Balde di proprietà del Monaco. Il club blucerchiato ha raggiunto un accordo con i francesi sulla base del prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. L’arrivo di Keita Balde alla Sampdoria, richiesto da Claudio Ranieri, garantisce un rinforzo di esperienza e caratura internazionale al reparto offensivo blucerchiato. Il presidente blucerchiato Ferrero, contrario nei giorni ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020)– Nelle ultime ore laè molto attiva sul mercato ed è pronta a chiudere colpi importanti in vista dell’imminente inizio di stagione. Raggiunto accordo perBalde È ormai vicinissimo il ritorno in Italia diBalde di proprietà del. Il club blucerchiato ha raggiunto un accordo con i francesi sulla base del prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. L’diBalde alla, richiesto da Claudio Ranieri, garantisce un rinforzo di esperienza e caratura internazionale al reparto offensivo blucerchiato. Il presidente blucerchiato Ferrero, contrario nei giorni ...

