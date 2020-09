1 minuto in Borsa 17 settembre 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) (TeleBorsa) – Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Si distinguono a Piazza Affari il settore chimico (+2,14%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto tecnologia (-2,20%). Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a -0,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PhillyFed. Domani, nel Regno Unito, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Tele) – Seduta no per ladi Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Si distinguono a Piazza Affari il settore chimico (+2,14%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto tecnologia (-2,20%). Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a -0,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PhillyFed. Domani, nel Regno Unito, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. Si attende un avvio in rosso per ladi New York. In particolare, ...

Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Si distinguono a Piazza Affari il settore chimico ( ...

