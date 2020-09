Violenze sessuali sul nipote di 10 anni a Napoli: arrestato lo zio orco a Saronno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un uomo di 57 anni è stato arrestato ieri a Saronno con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti del nipotino di soli 10 anni. I reati sarebbero stati commessi a Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli, dove il 57enne, C.M. vive abitualmente, ma l’arresto è avvenuto a Saronno, nella casa del fratello, per esecuzione … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un uomo di 57è statoieri acon l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti del nipotino di soli 10. I reati sarebbero stati commessi a Castellamare di Stabia, in provincia di, dove il 57enne, C.M. vive abitualmente, ma l’arresto è avvenuto a, nella casa del fratello, per esecuzione … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

