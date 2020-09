Ultime Notizie Roma del 16-09-2020 ore 12:10 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo impugna le ordinanze Piemonte sulla misurazione della febbre a scuola della Sardegna e sull’obbligo di testa all’ingresso aumentano in tanti nuovi contagi in Italia altri 1229 in 24 ore a scuola abbiamo nominati già 71 supplenti dentro il 24 faremo tutti i docenti in cattedra sicura lazzolina Oggi riunione informale dei ministri europei dell’Istruzione L’Italia ha superato oggi la storia dei 5 milioni di contagi da coronavirus il totale di casi si avvia verso i 30 milioni mentre quello di dicessi ora di oltre 930 mila Trump per la intanto di un vaccino che potrebbe essere pronto entro 3-4 settimane ma torna a mettere in discussione l’uso delle mascherine Alcuni pensano che siano inutili afferma il presidente americano celebriamo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo impugna le ordinanze Piemonte sulla misurazione della febbre a scuola della Sardegna e sull’obbligo di testa all’ingresso aumentano in tanti nuovi contagi in Italia altri 1229 in 24 ore a scuola abbiamo nominati già 71 supplenti dentro il 24 faremo tutti i docenti in cattedra sicura lazzolina Oggi riunione informale dei ministri europei dell’Istruzione L’Italia ha superato oggi la storia dei 5 milioni di contagi da coronavirus il totale di casi si avvia verso i 30 milioni mentre quello di dicessi ora di oltre 930 mila Trump per la intanto di un vaccino che potrebbe essere pronto entro 3-4 settimane ma torna a mettere in discussione l’uso delle mascherine Alcuni pensano che siano inutili afferma il presidente americano celebriamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Allarme OMS: “Siamo solo all’inizio della pandemia” Fanpage.it Alassio, parcheggio multipiano di Via Pera: finanziato anche il secondo lotto

Nel corso dell'ultima seduta infatti, l'Assessore al Bilancio Mordente ha portato all'attenzione della Giunta la variazione di bilancio di 1.210mln di Euro necessaria per procedere con l'iter anche ...

MotoGP, Marquez: “Dopo 6 settimane dall'intervento, mi sono allenato!”

Il recupero di Marc Marquez sta procedendo a piccoli passi, ma la cosa positiva è che procede nel migliore dei modi. Dopo la decisione infausta di rientrare in pista a pochi giorni dal primo intervent ...

Pierpaolo Petrelli: un modello lucano al Grande Fratello Vip

POTENZA - C’è anche il lucano Pierpaolo Petrelli tra i concorrenti del «Grande fratello vip» che ha preso il via lunedì sera su Canale 5. Originario di Maratea, Pierpaolo è ormai un volto noto della t ...

