Ufficiale: Calò al Pordenone, nostra esclusiva in porto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ora è Ufficiale: il centrocampista Giacomo Calò è un nuovo calciatore del Pordenone. Classe ’97 nato a Trieste, arriva dal Genoa con la formula del prestito fino a giugno 2021. Nella Serie B dello scorso anno è stato il miglior assist-man del campionato, a quota 15. Vi avevamo raccontato del forte interesse del Pordenone per Calò in esclusiva, già a partire dal 25 agosto. Foto: Twitter Pordenone L'articolo Ufficiale: Calò al Pordenone, nostra esclusiva in porto proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ora è: il centrocampista Giacomo Calò è un nuovo calciatore del. Classe ’97 nato a Trieste, arriva dal Genoa con la formula del prestito fino a giugno 2021. Nella Serie B dello scorso anno è stato il miglior assist-man del campionato, a quota 15. Vi avevamo raccontato del forte interesse delper Calò in, già a partire dal 25 agosto. Foto: TwitterL'articolo: Calò alinproviene da Alfredo Pedullà.

gnomini : RT @pianetagenoa: UFFICIALE: Calò in prestito al Pordenone - - pianetagenoa : UFFICIALE: Calò in prestito al Pordenone - - TUTTOB1 : UFFICIALE - Pordenone, colpo Calò - buoncalcio : UFFICIALE – Calò lascia il Genoa e va in prestito al Pordenone - Michele00410624 : @azzurra_fenice Si hai ragione, infatti disoccupazione è calata, come io ho riportato, ma la cifra ufficiale è anco… -

