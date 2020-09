Tottenham, Mourinho: “Bale? Non parlo di giocatori di altre squadre” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Bale? Non parlo di giocatori di altre squadre”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Tottenham, Josè Mourinho, a chi gli chiede se in questa sessione di mercato il giocatore gallese del Real Madrid possa essere un vero obiettivo come anche dichiarato dallo stesso agente del calciatore. “Ho provato a ingaggiarlo durante la mia permanenza al Real Madrid ma non è stato possibile – ha proseguito Mourinho alla vigilia del match di Europa League contro la Lokomotiv Plovdiv – Il presidente ha seguito il mio consiglio e, la stagione che ho lasciato, ha portato Gareth al club. Non è un segreto e Gareth lo sa”. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Bale? Nondidisquadre”. Lo ha dichiarato l’allenatore del, Josè, a chi gli chiede se in questa sessione di mercato il giocatore gallese del Real Madrid possa essere un vero obiettivo come anche dichiarato dallo stesso agente del calciatore. “Ho provato a ingaggiarlo durante la mia permanenza al Real Madrid ma non è stato possibile – ha proseguitoalla vigilia del match di Europa League contro la Lokomotiv Plovdiv – Il presidente ha seguito il mio consiglio e, la stagione che ho lasciato, ha portato Gareth al club. Non è un segreto e Gareth lo sa”.

DiMarzio : #Tottenham-#Inter, spunta un curioso retroscena sull'affare #Eriksen - sportface2016 : #Mourinho: '#Bale al #Tottenham? Non parlo di giocatori di altre squadre' - RaimondoDM : ?????????????? L'agente di Gareth #Bale a @SkySports: 'Mai stato così vicino al #RealMadrid negli ultimi 7 anni. Ha già pa… - antofns : @GiammiNa @armcopp @zielulife Il Tottenham lo ha preso perché è disperato, Mourinho si è incazzato di brutto dopo l… - spagnolo_il : #Reguilon al #Tottenham sembra cosa fatta Un terzino in costante ascesa, francamente avrei preferito vederlo in alt… -