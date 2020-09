"Ti spezzo le ossa, ti taglio": a processo maestra in pensione dell'asilo di Nardò (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Ti spezzo le ossa, ti taglio con la forbice”. E poi i bambini di una scuola dell’infanzia di Nardò, in provincia di Lecce, venivano picchiati. Schiaffi, sculacciate, maltrattamenti quotidiani raccontati da 27 piccole vittime: testimonianze entrate a far parte di un dossier che ha portato il giudice per le indagini preliminari Michele Toriello a rinivare a giudizio I.F., 61enne maestra in pensione. L’ex insegnante si dovrà difendere in aula già il prossimo novembre.Dal 27 febbraio fino all’11 aprile del 2019, i Carabinieri avevano ricostruito una mole di episodi che aveva convinto il giudice a sospendere la maestra. A riportare la notizia è Il Mattino. L’accusa da cui dovrà ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Tile, ticon la forbice”. E poi i bambini di una scuola’infanzia di;, in provincia di Lecce, venivano picchiati. Schiaffi, sculacciate, maltrattamenti quotidiani raccontati da 27 piccole vittime: testimonianze entrate a far parte di un dossier che ha portato il giudice per le indagini preliminari Michele Toriello a rinivare a giudizio I.F., 61ennein. L’ex insegnante si dovrà difendere in aula già il prossimo novembre.Dal 27 febbraio fino all’11 aprile del 2019, i Carabinieri avevano ricostruito una mole di episodi che aveva convinto il giudice a sospendere la. A riportare la notizia è Il Mattino. L’accusa da cui dovrà ...

