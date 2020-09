Temptation Island, la fidanzata scopre il tradimento e chiama il falò di confronto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nella prima puntata di Temptation Island una delle coppie si ritrova al falò di confronto dopo la scoperta di un tradimento passato Alessia Marcuzzi ha dato il via alla nuova edizione di Temptation Island che vede sei coppie composte da persone comuni mettere alla prova il loro amore. Ventuno giorni separati, mentre tentatori e tentatrici … L'articolo Temptation Island, la fidanzata scopre il tradimento e chiama il falò di confronto proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nella prima puntata diuna delle coppie si ritrova al falò didopo la scoperta di unpassato Alessia Marcuzzi ha dato il via alla nuova edizione diche vede sei coppie composte da persone comuni mettere alla prova il loro amore. Ventuno giorni separati, mentre tentatori e tentatrici … L'articolo, lailil falò diproviene da YesLife.it.

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - QuiMediaset_it : Sei coppie mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio: al via in prima serata su… - lewisxgolden : prima niall con la diretta poi gigi che forse ha partorito raga ma posso vedere temptation island in pace o no - sorrisiperlou : “ma quanto è bello vedere sto programma qua da innamorato perso? così posso capire che sono dei coglioni” cit davide su temptation island - ADG96826274 : In questo Temptation Island regna la speranza. #TemptationIsland -