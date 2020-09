Stasera in tv, 16 settembre 2020, Rambo su Italia 1 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Stasera in tv, in prima serata su Italia 1 per il mercoledì 16 settembre 2020, il film del 1982 Rambo. Protagonista Sylvester Stallone Stasera in tv, alle 21:30 su Italia 1, andrà in onda il film con Sylvester Stallone ”Rambo”. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Primo sangue scritto da David Morrell. Per la parte di Rambo erano stati considerati inizialmente Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Paul Newman, Nick Nolte, e Michael Douglas. Anche Terence Hill fu un possibile candidato per la parte del protagonista, ma decise di rinunciare, in quanto considerava il ruolo “troppo ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 settembre 2020)in tv, in prima serata su1 per il mercoledì 16, il film del 1982. Protagonista Sylvester Stallonein tv, alle 21:30 su1, andrà in onda il film con Sylvester Stallone ””. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Primo sangue scritto da David Morrell. Per la parte dierano stati considerati inizialmente Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Paul Newman, Nick Nolte, e Michael Douglas. Anche Terence Hill fu un possibile candidato per la parte del protagonista, ma decise di rinunciare, in quanto considerava il ruolo “troppo ...

Conte_Official : PAOLO CONTE, ‘VIA CON ME' di Giorgio Verdelli stasera alle 21:00 in anteprima alla 77. Mostra Internazionale d’Arte… - LuciaMosca1 : (Il film thriller stasera in TV: 'I fratelli Grimm e l'incantevole strega' mercoledì 16 settembre 2020) Segui su:… - Italia_Notizie : Stasera la parola a Powell: le Borse aprono in un clima d’attesa - fisco24_info : Stasera la parola a Powell: le Borse aprono in un clima d’attesa: Il mercato si aspetta una conferma delle politich… - sole24ore : Stasera la parola a Powell: le Borse aprono all'insegna della cautela -