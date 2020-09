“Sei troppo brutta per i selfie”. Ma ora, dopo tanta crudeltà, Melissa si è presa la sua rivincita (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si chiama Melissa ed è una blogger di 39 anni. È nata con una patologia molto rara, la sindrome di Freeman-Sheldon, definita anche sindrome della “faccia da fischiatore”, che causa anomalie ossee, contratture e alterazioni dell’aspetto. Per questo motivo la sua vita non è mai stata facile e non solo perché, nonostante abbia subito quasi 30 interventi molto delicati, ancora oggi non riesce a camminare ma soprattutto perché fin da piccola è stata vittima di bullismo e di discriminazione. Non solo da piccola: Melissa Blake è finita al centro dell’attenzione dei media a causa degli attacchi degli hater. Non è stato facile per lei accettarsi così com’è e a questo vanno sommate le critiche feroci che è costretta a leggere sui social. Come quando qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si chiamaed è una blogger di 39 anni. È nata con una patologia molto rara, la sindrome di Freeman-Sheldon, definita anche sindrome della “faccia da fischiatore”, che causa anomalie ossee, contratture e alterazioni dell’aspetto. Per questo motivo la sua vita non è mai stata facile e non solo perché, nonostante abbia subito quasi 30 interventi molto delicati, ancora oggi non riesce a camminare ma soprattutto perché fin da piccola è stata vittima di bullismo e di discriminazione. Non solo da piccola:Blake è finita al centro dell’attenzione dei media a causa degli attacchi degli hater. Non è stato facile per lei accettarsi così com’è e a questo vanno sommate le critiche feroci che è costretta a leggere sui social. Come quando qualche ...

