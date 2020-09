Roma: «Forse è giunto il momento di andare in pensione», la confessione del ladro 65enne agli agenti che lo arrestano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dotto’, mò che m’ha tradito?”. Dopo l’ennesimo colpo in carriera messo a segno all’interno di uno studio medico di via Anapo, nel quartiere Trieste, M.G., siciliano, 65 anni compiuti, così si è rivolto agli agenti che lo hanno prelevato dal suo appartamento e condotto presso gli uffici del commissariato Vescovio dove, una volta accertata la sua identità, è stato denunciato con l’accusa di furto. Roma, furto in uno studio medico nel quartiere Trieste I fatti risalgono al mese dell’agosto scorso. L’uomo entra in un condominio del lussuoso quartiere e dopo aver prelevato un mazzo di chiavi dalla guardiola della portineria si dirige direttamente verso l’uscio di ingresso di uno studio medico al pianterreno. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dotto’, mò che m’ha tradito?”. Dopo l’ennesimo colpo in carriera messo a segno all’interno di uno studio medico di via Anapo, nel quartiere Trieste, M.G., siciliano, 65 anni compiuti, così si è rivoltoche lo hanno prelevato dal suo appartamento e condotto presso gli uffici del commissariato Vescovio dove, una volta accertata la sua identità, è stato denunciato con l’accusa di furto., furto in uno studio medico nel quartiere Trieste I fatti risalgono al mese dell’agosto scorso. L’uomo entra in un condominio del lussuoso quartiere e dopo aver prelevato un mazzo di chiavi dalla guardiola della portineria si dirige direttamente verso l’uscio di ingresso di uno studio medico al pianterreno. ...

