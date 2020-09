tuttoreggina : UFFICIALE: Faty ha firmato con la #Reggina - sportli26181512 : Reggina, ufficiale l'arrivo di Ricardo Faty: L'ex centrocampista della Roma è un calciatore granata: ha firmato un… - reggiotv : Reggina, ufficiale Ricardo Faty - citynowit : Centimetri e qualità per la squadra di Mimmo Toscano - strillsport : RT @Strill_it: Ufficiale, Faty alla Reggina: i dettagli dell’accordo -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina ufficiale

Corriere dello Sport

Salandria lascia il Catania e sposa il progetto della Viterbese. Un’operazione, come vi avevamo raccontato, già chiusa lunedì scorso e che rientra nel percorso di sfoltimento della rosa etnea, nonosta ...Come abbiamo ricordato prima, a ritardare la pubblicazione del calendario della Serie C per la stagione 2020-21 ancora una volta sono state lungaggini e strascichi della giustizia sportiva. Il caso è ...Mentre la società è al lavoro per completare l’organico, a poco più di una settimana dal via, i rossoblu scaldano i motori per una stagione dove bisognerà dimenticare gli errori della scorsa stagione ...