Referendum 2020: fac-simile scheda, come si vota e documenti utili (Di mercoledì 16 settembre 2020) Referendum 2020: non solo regionali e amministrative, il 20 e il 21 settembre italiani chiamati alle urne per esprimersi sul taglio dei parlamentari varato dal Parlamento. Non è previsto il quorum: vince il fronte che incassa più voti. Ecco come è fatta la scheda elettorale.Segui Termometro Politico su Google News Referendum 2020: il fac-simile della scheda elettorale Referendum 2020: la scheda elettorale sarà di colore celeste, una scelta che ha determinato – per evitare confusione – il cambio di colore per la scheda delle elezioni regionali (tradizionalmente verde), naturalmente, in alcune delle regioni dove si voterà anche ...

