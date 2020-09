Recovery plan, Conte: “Se falliamo giusto andare a casa” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ora che si inizia a parlare di progetti, si entra nel vivo del Recovery plan, con le prime tranches di prestiti agevolati e soldi a fondo perduto in arrivo dal 2021. Una sfida importante per il governo, che il premier Conte ha anzi definito decisiva anche per le sorti dell’esecutivo. “Tutti stanno mettendo a punto i piani, il nostro è già in fase avanzata di studio e approfondimento ed è dedicato a voi. Se noi perderemo questa sfida, voi avete il diritto di mandarci a casa”. Cosi il premier, rivolgendosi agli studenti dell’istituto Battaglia di Norcia. Due le direttrici sulle quali il governo è intenzionato a muoversi fin dall’inizio: La proroga dal 2024 di superbonus del 110% e sismabonus e passi ulteriori sul taglio delle tasse sul lavoro agendo su cuneo fiscale, detassazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ora che si inizia a parlare di progetti, si entra nel vivo del, con le prime tranches di prestiti agevolati e soldi a fondo perduto in arrivo dal 2021. Una sfida importante per il governo, che il premierha anzi definito decisiva anche per le sorti dell’esecutivo. “Tutti stanno mettendo a punto i piani, il nostro è già in fase avanzata di studio e approfondimento ed è dedicato a voi. Se noi perderemo questa sfida, voi avete il diritto di mandarci a casa”. Cosi il premier, rivolgendosi agli studenti dell’istituto Battaglia di Norcia. Due le direttrici sulle quali il governo è intenzionato a muoversi fin dall’inizio: La proroga dal 2024 di superbonus del 110% e sismabonus e passi ulteriori sul taglio delle tasse sul lavoro agendo su cuneo fiscale, detassazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Recovery plan: in pole proroga superbonus, Piano 4.0 e meno tasse sul lavoro Il Sole 24 ORE Recovery fund, Conte: se perdiamo la sfida mandateci a casa

Se il governo perde la sfida del recovery fund "avete il diritto di mandarci a casa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte agli studenti dell'istituto superiore di Norcia Roberto Battaglia, mentre se ...

Contributo a fondo perduto in sold out

Domande bloccate in attesa di ridisegnare il perimetro di erogazione dei fondi che saranno assicurati ai richiedenti, considerato che sono state esauriti i 6 mld stanziati con il decreto Rilancio ...

I ristoranti alla ripartenza: e ora? Cook il 16 settembre in edicola

l cliente è un mammifero estremamente adattabile: finito il lock-down si è velocemente abituato a nuove consuetudini. Il menu con il QR code e i camerieri mascherati, l’extension dei tavoli, i «congiu ...

