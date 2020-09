Psg, Tuchel: “Preoccupato per possibili squalifiche dopo il Marsiglia. Quando torneranno gli attaccanti…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Teme il giudice sportivo e le possibili sanzioni alla sua squadra dopo il match ad alto tasso di aggressività andato in scena contro il Marsiglia. Thomas Tuchel, tecnico del Psg, non si nasconde e come riportano i media francesi è tornato a parlare dopo il k.o. con rissa contro l'OM. Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara odierna contro il Metz, l'allenatore dei parigini ha commentato la situazione della sua squadra.Psg, Tuchel: "Preoccupato per possibili squalifiche"caption id="attachment 1011299" align="alignnone" width="642" Tuchel (Getty Images)/caption"La realtà è che arriviamo da tre sconfitte di fila. Non possiamo limitarci a guardare i risultati, se vogliono dire che siamo in crisi va ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Teme il giudice sportivo e lesanzioni alla sua squadrail match ad alto tasso di aggressività andato in scena contro il. Thomas, tecnico del Psg, non si nasconde e come riportano i media francesi è tornato a parlareil k.o. con rissa contro l'OM. Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara odierna contro il Metz, l'allenatore dei parigini ha commentato la situazione della sua squadra.Psg,: "Preoccupato per"caption id="attachment 1011299" align="alignnone" width="642"(Getty Images)/caption"La realtà è che arriviamo da tre sconfitte di fila. Non possiamo limitarci a guardare i risultati, se vogliono dire che siamo in crisi va ...

ItaSportPress : Psg, Tuchel: 'Preoccupato per possibili squalifiche dopo il Marsiglia. Quando torneranno gli attaccanti...' -… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Il crollo dopo la finale: Psg mai così male da 42 anni, Leonardo e Tuchel sotto accusa - SNAI_Official : Partenza col botto per il massimo campionato francese con il PSG in netta difficoltà e in crisi di nervi. Riuscirà… - ETGazzetta : Il crollo dopo la finale: Psg mai così male da 42 anni, Leonardo e Tuchel sotto accusa - infoitsport : Dopo il tonfo, pure gli sfottò di Villas Boas: Psg, tutti contro Tuchel. E Leonardo ora che fa? -