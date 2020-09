Poste Italiane, multa dell’Antitrust per la mancata consegna delle raccomandate (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’Antitrust ha sanzionato Poste Italiane con 5 milioni di multa. Il reato contestato sarebbe la mancata consegna delle raccomandate. L’Authority guidata da Roberto Rustichelli ha proceduto in tal senso dopo i numerosi reclami da parte dei consumatori. multa dell’Antitrust per la mancata consegna delle raccomandate L’Antitrust, ossia l’Autorità Garante delle Concorrenza e del Marcato, ha notificato a Poste Italiane una multa pari a 5 milioni di euro. Si tratta del massimo imponibile per legge. Il reato contestato dall’Autorità è quello di aver violato il ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’Antitrust ha sanzionatocon 5 milioni di. Il reato contestato sarebbe la. L’Authority guidata da Roberto Rustichelli ha proceduto in tal senso dopo i numerosi reclami da parte dei consumatori.dell’Antitrust per laL’Antitrust, ossia l’Autorità GaranteConcorrenza e del Marcato, ha notificato aunapari a 5 milioni di euro. Si tratta del massimo imponibile per legge. Il reato contestato dall’Autorità è quello di aver violato il ...

