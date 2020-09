Playoff NBA 2020: i Denver Nuggets superano i Clippers, è finale a Ovest con i Lakers (Di mercoledì 16 settembre 2020) I Denver Nuggets centrano una storica rimonta con i Los Angeles Clippers chiudendo la serie sul 4-3 dopo essere stati sotto 3-1. Nella semifinale Playoff a Ovest per quanto concerne l’NBA, Nikola Jokic e compagni archiviano i giochi grazie a un 104-89: prestazione da urlo del serbo che chiude con una tripla da doppia (16 punti, 22 rimbalzi e 13 assist). Assoluto protagonista in termine di produzione offensiva è invece Jamal Murray che tocca 40 quota punti personali. IL TABELLONE Nel complesso prestazione insufficiente per quasi tutti i giocatori del Clippers: da sottolineare il 6/22 dal tiro per Kawhi Leonard con 14 punti e i 10 sigilli di Paul George che non bastano per evitare una delle rimonte più amare della storia recente del team di Los ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Icentrano una storica rimonta con i Los Angeleschiudendo la serie sul 4-3 dopo essere stati sotto 3-1. Nella semiper quanto concerne l’NBA, Nikola Jokic e compagni archiviano i giochi grazie a un 104-89: prestazione da urlo del serbo che chiude con una tripla da doppia (16 punti, 22 rimbalzi e 13 assist). Assoluto protagonista in termine di produzione offensiva è invece Jamal Murray che tocca 40 quota punti personali. IL TABELLONE Nel complesso prestazione insufficiente per quasi tutti i giocatori del: da sottolineare il 6/22 dal tiro per Kawhi Leonard con 14 punti e i 10 sigilli di Paul George che non bastano per evitare una delle rimonte più amare della storia recente del team di Los ...

