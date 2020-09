(Di mercoledì 16 settembre 2020) Le espropriano la casa, dopo 24 anni Franca aspetta ancora un alloggio popolare 262018 La Pubblica Amministrazione continua a non pagare: debiti per quasi 50 miliardi 21 giugno 2020 Per ...

Notiziedi_it : Pignoramenti ed espropriazioni: dal 14 settembre più tempo all’Agente della Riscossione per procedere - Today_it : Pignoramenti ed espropriazioni: dal 14 settembre più tempo all'Agente della Riscossione per procedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Pignoramenti espropriazioni

Today.it

della cartella di pagamento ad opera dell’agente della riscossione dell’accertamento esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il titolo che abilita al recupero coatto è quindi la cartella oppure ...Raddoppia il periodo a favore del Fisco per promuovere le azioni esecutive, come i pignoramenti, dopo la notifica dell’intimazione: passa da 6 mesi ad un anno. Il Fisco avrà più tempo per farsi pagare ...Ecco quali beni non si possono espropriare. Il blocco dei pignoramenti stabilito nel decreto Agosto contro l’emergenza Covid sta per concludersi: cartelle esattoriali ed espropriazioni forzate tornano ...