Morte Vannini, il processo bis. Il Pg: Condannare i Ciontoli a 14 anni (Di mercoledì 16 settembre 2020) processo bis sull’omicidio di Marco Vannini. La testimonianza di Federico Ciontoli. ROMA – processo bis sull’omicidio di Marco Vannini, ennesima partita giudiziaria dopo che la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado. Il processo bis sulla Morte di Marco Vannini I giudici sono chiamati a stabilire quelle che sono le responsabilità individuali nella tragedia che ha portato alla Morte di Marco Vannini. Il Pg chiede 14 anni per i Ciontoli 14 anni di reclusione per Antonio Ciontoli, la moglie e i due figli: è questa la richiesta ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020)bis sull’omicidio di Marco. La testimonianza di Federico. ROMA –bis sull’omicidio di Marco, ennesima partita giudiziaria dopo che la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado. Ilbis sulladi MarcoI giudici sono chiamati a stabilire quelle che sono le responsabilità individuali nella tragedia che ha portato alladi Marco. Il Pg chiede 14per i14di reclusione per Antonio, la moglie e i due figli: è questa la richiesta ...

Italia_Notizie : La morte di Marco Vannini, il pg: «Condannare i Ciontoli a 14 anni per omicidio volontario» - NewsMondo1 : Morte Vannini, il processo bis. Il Pg: Condannare i Ciontoli a 14 anni - BPasquina : Marco #Vannini vanno condannati tutti x la sua morte - cretinetti1 : @elena_elnmrl15 @Agenzia_Ansa Marco Vannini era un ragazzo bianco se per lei il colore è importante. La sua morte h… - infoitinterno : Chi l' ha visto diretta puntata 9 settembre 2020 | il processo per la morte di Marco Vannini -