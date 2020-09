Minacce dell'Iran e raid di Israele: dopo la storica firma alta tensione in Medioriente (Di mercoledì 16 settembre 2020) Rohani attacca: 'Le gravi conseguenze dell'accordo siglato a Washington saranno responsabilità degli Emirati Arabi e del Barhein'. L'esercito israeliano ha bombardato la striscia di Gaza, dopo un ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Rohani attacca: 'Le gravi conseguenze'accordo siglato a Washington saranno responsabilità degli Emirati Arabi e del Barhein'. L'esercito israeliano ha bombardato la striscia di Gaza,un ...

mikvhd86 : RT @IlMici8: Io non sono genitore quindi direte che non posso capire. Ci sta. Però le minacce dell’uomo nero, del collegio, dell’adozione e… - Sara_DiTe : RT @IlMici8: Io non sono genitore quindi direte che non posso capire. Ci sta. Però le minacce dell’uomo nero, del collegio, dell’adozione e… - fabius10scudi : @magicaGrmente22 «Finale della storia: il 14enne e il commesso sono stati denunciati per lesioni personali, il seco… - FoielliPaolo : RT @IlMici8: Io non sono genitore quindi direte che non posso capire. Ci sta. Però le minacce dell’uomo nero, del collegio, dell’adozione e… - camyllola : RT @IlMici8: Io non sono genitore quindi direte che non posso capire. Ci sta. Però le minacce dell’uomo nero, del collegio, dell’adozione e… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce dell Minacce dell'Iran e raid di Israele: dopo la storica firma alta tensione in Medioriente TG La7 Torino, caos e botte al supermarket: denunciati un minorenne e un commesso

Quanto successo, lunedì pomeriggio, in un supermercato di piazza Campanella, nel quartiere Parella di Torino, ha dell’incredibile. La scena è questa: quando gli agenti del commissariato San Donato arr ...

Una “rivoluzione della cura” per la casa comune, il vaccino ecologico di Francesco

Papa Francesco propone la contemplazione come unico vaccino possibile per garantire la cura della casa comune. Nella settima catechesi, dedicata a riflettere sulle vie per guarire il mondo fortemente ...

La Regione contro la pillola abortiva: “Stop nei consultori, ricovero obbligatorio”

La risposta è arrivata. Un mese dopo, ma è arrivata. Anzi: è in viaggio. La Regione – nella persona di Maurizio Marrone, esponente di Fratelli d’Italia nella giunta di Alberto Cirio – vuole ribaltare ...

Quanto successo, lunedì pomeriggio, in un supermercato di piazza Campanella, nel quartiere Parella di Torino, ha dell’incredibile. La scena è questa: quando gli agenti del commissariato San Donato arr ...Papa Francesco propone la contemplazione come unico vaccino possibile per garantire la cura della casa comune. Nella settima catechesi, dedicata a riflettere sulle vie per guarire il mondo fortemente ...La risposta è arrivata. Un mese dopo, ma è arrivata. Anzi: è in viaggio. La Regione – nella persona di Maurizio Marrone, esponente di Fratelli d’Italia nella giunta di Alberto Cirio – vuole ribaltare ...