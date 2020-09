Milan | Tatarusanu | “Gigio è uno dei portieri più forti al mondo ma farò di tutto per giocare Ibra è esigente ma dà tutto”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ha parlato ai microfoni di DAZN, il neo-acquisto del, Ciprian: “Quando mi ha chiamato ilero orgoglioso, è un club con una storia gloriosa. Sono felice – ha dichiarato l’ex Fiorentina -. Il mister mette intensità negli allenamenti e sono fiducioso sulla prossima stagione, anche in virtù del finale della precedente”. Poi un giudizio su Donnarumma e: “Gigio è un giocatore forte, lo ha dimostrato. Nel gruppo deic’è una bella atmosfera e questo è fondamentale per allenarsi bene. Io farò diperma sono consapevole che ho davanti uno tra i migliorial– ha dichiarato -. Zlatan è ...

DiMarzio : #Milan, per il ruolo di vice @gigiodonna1 arriva #Tatarusanu ex @acffiorentina #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Milan, il secondo portiere sarà #Tatarusanu: i dettagli - SkySport : Tatarusanu al Milan: il secondo portiere somiglia a Dybala - MilanPress_it : Ibra, Donnarumma, Milan: le parole del nuovo portiere rossonero ??????? - PratsTristan : RT @MilanNewsit: Tatarusanu a Dazn: 'Donnarumma è tra i migliori al mondo. Orgoglioso della chiamata del Milan' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tatarusanu

Il nuovo portiere del Milan ha parlato del ruolo di secondo: "Faccio di tutto per giocare, ma sono consapevole della situazione". Dopo il triennio alla Fiorentina, l'addio alla Serie A per giocare in ...Ciprian Tatarusanu, nuovo portiere del Milan, parla a Dazn di questa sua nuova avventura in rossonero: “Sono stato contento. Quando una squadra così grande è in ...MILANO - "Sento la fiducia del club, vedo che la società vuole fare cose importanti. Sono riusciti a fare operazioni importanti in questo periodo di mercato, sono fiducioso": è la consapevolezza di Ci ...