Juventus, trattativa in vista: Dybala resta? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo le notizie giunte nella giornata di ieri, la Juventus sembra avere una speranza in più: Paulo Dybala resta in bianconero e rinnova il proprio contratto con la squadra allenata da Andrea Pirlo? Questo è quello che auspicano i tifosi dei campioni d’Italia, che da troppo tempo attendono certezze sulla questione legata al futuro della Joya. L’agente del calciatore, Jorge Antun, sarebbe sbarcato a Torino nelle prime ore della scorsa mattinata e tanti si sono lasciati andare ad ipotesi circa i motivi del viaggio del procuratore. Che ci sia un incontro con Fabio Paratici per il prolungamento contrattuale dell’argentino in agenda? LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paratici chiama Milik: c'è lo zampino di Dzeko? LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo le notizie giunte nella giornata di ieri, lasembra avere una speranza in più: Pauloin bianconero e rinnova il proprio contratto con la squadra allenata da Andrea Pirlo? Questo è quello che auspicano i tifosi dei campioni d’Italia, che da troppo tempo attendono certezze sulla questione legata al futuro della Joya. L’agente del calciatore, Jorge Antun, sarebbe sbarcato a Torino nelle prime ore della scorsa mattinata e tanti si sono lasciati andare ad ipotesi circa i motivi del viaggio del procuratore. Che ci sia un incontro con Fabio Paratici per il prolungamento contrattuale dell’argentino in agenda? LEGGI ANCHE: Calciomercato, Paratici chiama Milik: c'è lo zampino di Dzeko? LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo ...

romeoagresti : #Juve-#Higuain: procede la trattativa ma l’accordo non c’è ancora. La risoluzione del contratto solo dopo l’ok del… - GoalItalia : Si lavora per l'addio di #Higuain, la situazione non cambia [@romeoagresti] ???? - CalciomercatoRP : CALCIOMERCATO - Juventus, è Dzeko il tuo numero 9: le ultime sulla trattativa - infoitsport : De Sciglio Juventus, addio in vista? Trattativa in corso con la Roma - agrs1 : RT @Ern4Pel: Dzeko attenderebbe ok per andare alla Juventus. La quale non vede l’ora di appiopparci De Sciglio piuttosto che pagare il gioc… -