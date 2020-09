Internazionali d’Italia 2020 | spettacolo Sinner | elimina Tsitsipas e vola agli ottavi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Janniksupera Stefanosnel secondo turno del Masters 1000 di Romacol punteggio di 6-1 6-7 (11-9) 6-2, in due ore e quindici minuti di gioco.di finale affronterà il vincente della sfida tra Dimitrov e Nishioka, in campo nel tardo pomeriggio. Prestazione altalenante di Jannikal Foro Italico. Il giovane altoatesino ha per lunghi tratti dominato la testa di serie numero tre del torneo e numero sei del mondo, che l’anno scorso a Roma aveva avuto vita piuttosto facile vincendo 6-3 6-2. L’azzurro si è preso la rivincita e ha giocato veramente bene per gran parte dell’incontro, mettendo in mostra una grande varietà nei colpi e anche tanta potenza. Tuttaviaha fatto vedere anche la sua ...