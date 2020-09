In arrivo un ciclone tropicale in Calabria e Sicilia: tremano le regione del sud (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un raro fenomeno meteorologico interesserà l’Italia nelle prossime ore: alla fine di un’estate torrida un ciclone tropicale dalle coste della Tunisia si sta spostando verso il Mar Ionio e lambirà la Sicilia e la Calabria, interessandole con precipitazioni a tratti abbondanti e forti venti. Il ciclone in seguito si sposterà verso la Grecia causando un’intensa … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un raro fenomeno meteorologico interesserà l’Italia nelle prossime ore: alla fine di un’estate torrida undalle coste della Tunisia si sta spostando verso il Mar Ionio e lambirà lae la, interessandole con precipitazioni a tratti abbondanti e forti venti. Ilin seguito si sposterà verso la Grecia causando un’intensa … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

