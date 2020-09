Facebook Connect si terrà questa sera e svelerà tutte le novità di Facebook in ambito VR e AR (Di mercoledì 16 settembre 2020) questa sera a partire dalle 19:00 ora italiana, si terrà Facebook Connect, l'evento in cui Facebook mostrerà tutte le sue novità in ambito VR e AR.Sarà possibile assistere alla conferenza direttamente da Facebook Live, anche se non si dispone di un account Facebook.Per sapere quali saranno le diverse sessioni e la programmazione dell'evento basta andare su FacebookConnect.com e visitare il blog dei Facebook Reality Labs per tutti gli aggiornamenti.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020)a partire dalle 19:00 ora italiana, si terrà, l'evento in cuimostreràle sue novità inVR e AR.Sarà possibile assistere alla conferenza direttamente daLive, anche se non si dispone di un account.Per sapere quali saranno le diverse sessioni e la programmazione dell'evento basta andare su.com e visitare il blog deiReality Labs per tutti gli aggiornamenti.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Facebook svelerà tutte le novità in ambito VR e AR al #FacebookConnect di oggi. - PCGamingit : FACEBOOK CONNECT - Questa sera l'evento Oculus Quest 2 - - tech_gamingit : Questa sera alle 19:00 si terrà il Facebook Connect, evento dedicato alle novità in arrivo per il Social Network e… - oOShinobi777Oo : Questa sera alle 19:00 si terrà il Facebook Connect, evento dedicato alle novità in arrivo per il Social Network e… - SerialGamerITA : Facebook Connect: un nuovo appuntamento stasera su Facebook Live -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Connect Facebook Connect stasera alle 19:00 con tutte le novità AR e VR, comprese quelle Oculus Smartworld Facebook Connect: la presentazione di Oculus Quest 2 in diretta su Twitch con noi

A partire dalle 19 di oggi, rigorosamente in diretta sul nostro canale di Twitch, vi consigliamo di seguire in nostra compagnia la presentazione dell'Oculus Quest 2. Francesco Serino e Vincenzo Letter ...

Facebook Connect stasera alle 19:00 con tutte le novità AR e VR, comprese quelle Oculus

Oculus Connect, la conferenza annua dedicata alle novità dell’universo VR di Oculus, cambia nome. Si chiamerà Facebook Connect, ed aprirà i battenti, virtuali ovviamente, il 16 settembre prossimo. Un ...

Facebook Connect questa sera alle 19:00, appuntamento su Facebook Live

Facebook ha annunciato che questa alle ore 19:00 si terrà Facebook Connect, un nuovo evento in cui il colosso di Mountain View annuncerà le ultime novità in ambito VR ed AR. Gli interessati potranno c ...

A partire dalle 19 di oggi, rigorosamente in diretta sul nostro canale di Twitch, vi consigliamo di seguire in nostra compagnia la presentazione dell'Oculus Quest 2. Francesco Serino e Vincenzo Letter ...Oculus Connect, la conferenza annua dedicata alle novità dell’universo VR di Oculus, cambia nome. Si chiamerà Facebook Connect, ed aprirà i battenti, virtuali ovviamente, il 16 settembre prossimo. Un ...Facebook ha annunciato che questa alle ore 19:00 si terrà Facebook Connect, un nuovo evento in cui il colosso di Mountain View annuncerà le ultime novità in ambito VR ed AR. Gli interessati potranno c ...