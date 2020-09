Elezioni Veneto, Zaia: “A Roma ridono se non otteniamo un buon risultato. E a noi non piace vedere ridere quelli lì…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dobbiamo andare a votare e mantenere alta l’affluenza. Perché se non otteniamo un buon risultato, a Roma ridono. E a noi non piace vedere ridere quelli lì…“. Se Matteo Salvini ha fortemente limitato la narrazione che contrappone il Nord Italia allo Stato centrale, Luca Zaia, in comizio a Cittadella in vista delle Elezioni regionali del 20 e 21 settembre, spinge così i suoi elettori a recarsi alle urne. “Facciamo tremare Roma”, dice dal palco ai suoi. L'articolo Elezioni Veneto, Zaia: “A Roma ridono se non otteniamo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dobbiamo andare a votare e mantenere alta l’affluenza. Perché se nonun, a. E a noi nonlì…“. Se Matteo Salvini ha fortemente limitato la narrazione che contrappone il Nord Italia allo Stato centrale, Luca, in comizio a Cittadella in vista delleregionali del 20 e 21 settembre, spinge così i suoi elettori a recarsi alle urne. “Facciamo tremare”, dice dal palco ai suoi. L'articolo: “Ase nonun ...

