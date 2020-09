Djokovic-Krajinovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novak Djokovic ha sconfitto in due rapidi set Salvatore Caruso, garantendosi l’accesso al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il serbo affronterà un proprio connazionale nello step successivo del Masters 1000 romano, corrispondente a Filip Krajinovic, superiore a Marco Cecchinato e meritevole del passaggio del turno. Il match andrà in scena venerdì 18 settembre, seppur l’orario d’inizio ufficiale non sia stato definito. La copertura televisiva sarà probabilmente affidata a Sky Sport (canale 201 o 204), con live streaming sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento del match. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novakha sconfitto in due rapidi set Salvatore Caruso, garantendosi l’accesso al terzo turno degliBNL d’Italia. Il serbo affronterà un proprio connazionale nello step successivo del Masters 1000 romano, corrispondente a Filip, superiore a Marco Cecchinato e meritevole del passaggio del turno. Il match andrà in scena venerdì 18 settembre, seppur l’d’inizio ufficiale non sia stato definito. La copertura televisiva sarà probabilmente affia Sky Sport (201 o 204), con livesulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento del match.

