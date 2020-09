Colleferro, la notte in cui è morto Willy c’erano altre 3 persone fuggite senza soccorrerlo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Potrebbe presto allungarsi la lista degli indagati per l’omicidio di Willy Monteiro. La Procura infatti sta cercando tre ragazzi che quella notte sarebbero fuggiti senza soccorrere Willy. La Procura di Velletri potrebbe inserire nella lista degli indagati anche altri tre ragazzi che la notte tra il 5 e il 6 di settembre erano insieme a … L'articolo Colleferro, la notte in cui è morto Willy c’erano altre 3 persone fuggite senza soccorrerlo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Potrebbe presto allungarsi la lista degli indagati per l’omicidio diMonteiro. La Procura infatti sta cercando tre ragazzi che quellasarebbero fuggitisoccorrere. La Procura di Velletri potrebbe inserire nella lista degli indagati anche altri tre ragazzi che latra il 5 e il 6 di settembre erano insieme a … L'articolo, lain cui èc’eranoproviene da leggilo.org.

Omicidio Colleferro, i genitori di Willy Monteiro: "Abbiamo perdonato i suoi assassini" Fanpage.it Willy Monteiro, indiscreto dalla procura: tutte le menzogne dei fratelli Bianchi nel corso dell'interrogatorio

Se fosse per i quattro accusati Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, Willy Monteiro Duarte sarebbe quasi morto per il freddo. Gli indagati non parlano di percosse e non la ...

Paliano, il murale dedicato a Willy Monteiro dell'artista Ozmo

Svelato un grande murale dedicato a Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre scorsi. L'opera, realizzata dall'artista Ozmo sul muro di contenimento che d ...

Quelle bugie dei fratelli Bianchi: "Willy è caduto, ma si è rialzato"

I principali indagati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, sono concordi nel dire che si sono trovati là per caso e che non hanno colpi ...

