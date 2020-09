Calciomercato Inter – Pinamonti di ritorno in maglia nerazzurra – Ranocchia verso Genoa (Di mercoledì 16 settembre 2020) Calciomercato Inter – In attesa delle ultime gare di preparazione al campionato 2020/2021 e a grandi acquisti attesi come Vidal, la società nerazzurra continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita Pinamonti di ritorno Andrea Pinamonti tornerà quasi sicuramente all’Inter in quanto secondo un accordo con il Genoa l’Inter dovrebbe ricomprarsi l’attaccante ceduto lo scorso anno. Infatti l’anno scorso i nerazzurri cedettero l’attaccante al Genoa per 18 milioni di euro mentre l’operazione di ritorno costerà ai nerazzurri circa 19 milioni di euro con un ingaggio del giocatore, già stabilito da contratto, di 3 milioni ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020)– In attesa delle ultime gare di preparazione al campionato 2020/2021 e a grandi acquisti attesi come Vidal, la societàcontinua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscitadiAndreatornerà quasi sicuramente all’in quanto secondo un accordo con ill’dovrebbe ricomprarsi l’attaccante ceduto lo scorso anno. Infatti l’anno scorso i nerazzurri cedettero l’attaccante alper 18 milioni di euro mentre l’operazione dicosterà ai nerazzurri circa 19 milioni di euro con un ingaggio del giocatore, già stabilito da contratto, di 3 milioni ...

