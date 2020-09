Austria, 38 migranti nascosti in un camion frigo. Polizia: “Aumenta il traffico di esseri umani” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Erano 38, provenienti da Siria, Iraq e Turchia. Tra loro c’erano anche alcuni minori. Tutti nascosti in un camion frigorifero scoperto in Austria. I migranti sono stati intercettati dopo che il loro camion si era fermato nella Bassa Austria e hanno dichiarato di aver “avuto paura di morire e di aver sofferto di mancanza di ossigeno” durante il viaggio dalla Romania attraverso l’Ungheria. Diversi passeggeri – che hanno pagato tra i 6mila e gli 8mila euro per il viaggio – sono riusciti a correre nei campi vicini quando il veicolo si è fermato lungo un’autostrada, e i testimoni hanno allertato le autorità. L’autista 51enne, cittadino turco residente in Romania, è stato arrestato. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Erano 38, provenienti da Siria, Iraq e Turchia. Tra loro c’erano anche alcuni minori. Tuttiin unrifero scoperto in. Isono stati intercettati dopo che il lorosi era fermato nella Bassae hanno dichiarato di aver “avuto paura di morire e di aver sofferto di mancanza di ossigeno” durante il viaggio dalla Romania attraverso l’Ungheria. Diversi passeggeri – che hanno pagato tra i 6mila e gli 8mila euro per il viaggio – sono riusciti a correre nei campi vicini quando il veicolo si è fermato lungo un’autostrada, e i testimoni hanno allertato le autorità. L’autista 51enne, cittadino turco residente in Romania, è stato arrestato. La ...

L'autista di un Tir, un 51enne turco, è stato arrestato dopo che all'interno della cella frigorifera del mezzo sono stati scoperti 38 immigrati clandestini, ammucchiati senza ventilazione. E' accaduto ...

“Non accogliere i migranti da Moria”

Il Consigliere nazionale Lorenzo Quadri non ci sta. Accogliere i migranti dopo il violentissimo incendio che ha distrutto la gran parte del più campo profughi d’Europa non è una scelta ponderabile. E ...

Migranti: Grecia costruirà nuovi campi col sostegno Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 14 SET - La Grecia costruirà nuovi campi profughi a Lesbo col sostegno dell'Ue, dopo l'incendio a Moria. Sono già stati individuati alcuni siti, ed i finanziamenti per la realizzaz ...

