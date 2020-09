Africa | l’appello di ‘Rebranding Italy’ | “Più export di valore”

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – Un export basato sui valori, come l’inclusività e la qualità, che riesca anche a soddisfare la grande richiesta di un ritorno sul mercato africano dei prodotti e delle conoscenze italiane. Questo il modello emerso nel corso di un webinar dell’iniziativa ‘Rebranding Italy in Africa’ organizzata dalla Italia Africa Business Week (Iabw) dopo il Patto per l’export presentato a giugno dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.