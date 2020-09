Vidal-Inter | ci siamo Il ds del Barcellona conferma | “Confermo la cessione | lo ringrazio”

(Di martedì 15 settembre 2020) Antonio Conte fin dal suo arrivo aveva chiesto alla dirigenza l'acquisto di Arturo. I due hanno lavorato e vinto insieme alla Juventus e viste le sue prestazioni finora, non c'è dubbio che il cileno possa dare una grossa mano ai nerazzurri. L'unico ostacolo finora era rappresentato dall'indennizzo da pagare al Barça per liberare il giocatore e risolta anche questa formalità, si può dire chesarà un nuovo calciatore dell'ALL', IL DScaption id="attachment 962817" align="alignnone" width="300" Arturo(getty images)/captionDopo mesi di trattative, il giocatore è finalmente atteso a Milano dove si sottoporrà a visite mediche e firmerà poi il contratto con i nerazzurri. La ...

L'Inter dovebbe versare 500 mila euro più bonus al Barcellona per liberare Vidal. Il cileno intanto non si allena con i blaugrana. Arturo Vidal all'Inter, finalmente ci siamo. Dopo giorni di serrate t ...Si riparte. Dall’ultima giornata di campionato sono passati 48 giorni, dalla finale di Champions 27 . La stagione più tormentata del calcio dal Dopoguerra a oggi non si è ancora raffreddata che la ser ...Il centrocampista cileno ha salutato i compagni e nel pomeriggio, attraverso un volo privato, sarà a Milano per firmare. MILANO – E’ questione di ore per il passaggio di Arturo Vidal all’Inter. Second ...