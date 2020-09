Ucciso a Como don Malgesini, il prete degli ultimi: in lacrime i migranti che aiutava, conosceva il suo assassino (Di martedì 15 settembre 2020) Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato Ucciso questa mattina alle 7, sotto casa a Como, nella centrale piazza san Rocco. Noto in città per il suo impegno a favore dei migranti e dei senzatetto, è stato ritrovato steso per terra con una profonda ferita. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il presunto omicida si è costituito alla caserma dei carabinieri: si tratta di un uomo di origini tunisine, un senzatetto – ospite di un dormitorio in città – con problemi psichici. Era destinatario di vari decreti di espulsione a partire dal 2015. ANSA / MATTEO BAZZI Il luogo in cui è stato accoltellato il prete Il dolore di chi lo conosceva Don Malgesini era conosciuto come il ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Don Roberto, 51 anni, è statoquesta mattina alle 7, sotto casa a, nella centrale piazza san Rocco. Noto in città per il suo impegno a favore deie dei senzatetto, è stato ritrovato steso per terra con una profonda ferita. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il presunto omicida si è costituito alla caserma dei carabinieri: si tratta di un uomo di origini tunisine, un senzatetto – ospite di un dormitorio in città – con problemi psichici. Era destinatario di vari decreti di espulsione a partire dal 2015. ANSA / MATTEO BAZZI Il luogo in cui è stato accoltellato ilIl dolore di chi loDonera conosciuto come il ...

