Travaglio su La7 | “Partito di Draghi? Esiste a sua insaputa e contro la sua volontà Un’operazione per togliere di mezzo Conte e M5s”

(Di martedì 15 settembre 2020) “il partito diall’di, cioèla sua volontà. Tutti vogliono, ma in realtà mirano a un governo di larghe intese che tolga di, da un lato, i 5 Stelle e, dall’altro, Salvini e la Meloni, mettendo così insieme pezzi di partiti tradizionali e quella parte di Lega e M5s che non vuole andare a votare per fare altri due anni”. Così, a “Otto e” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta il retroscena svelato da Alessandro Sallusti circa un ipotetico fronte politico trasversale che vedrebbe nell’ex numero uno della Bce il suo timoniere. Di questa presunta compagine politica ...

Anche Marco Travaglio ritiene che il governo presieduto da Giuseppe Conte potrebbe subire dei contraccolpi in caso di debacle alle elezioni regionali. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, il ...