Rieccoli i problemi Aruba Mail PEC oggi 15 settembre | non funziona il servizio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 settembre 2020) Non sono per nulla isolate le segnalazioni da parte di coloro che riscontrano15PEC. Una questione che, a dirla tutta, non affrontiamo da diversi mesi sulle nostre pagine, a testimonianza del fatto che questo 2020 tutto sommato non abbia regalato grossi disagi a coloro che hanno deciso di utilizzare il. Tuttavia, bisogna concentrarsi su quanto sta avvenendo questo martedì, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff. Come si manifestano iPEC15Sostanzialmente, iPEC15...