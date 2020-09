genesdegenes : RT @LiguriaNotizie: Processo costruzione Torre piloti: 7 condanne e cinque assoluzioni - LiguriaNotizie : Processo costruzione Torre piloti: 7 condanne e cinque assoluzioni - Broadway42nd : Processo Torre piloti bis, tre anni all’ammiraglio Angrisano. Condanne per altre 6 persone - Paolo_Bignardi : RT @genovatoday: Processo bis torre piloti, condannati Angrisano e altri 6 - infoitinterno : Genova, processo Torre Piloti bis: condannato a tre anni l'ammiraglio Angrisano -

Non fu solo la violenza dell'impatto della nave cargo Jolly Nero a causare il crollo della Torre Piloti di Genova e la morte, il 7 maggio del 2013, di nove persone. Quella struttura infatti secondo il ...Genova. Felicio Angrisano, ex comandante della capitaneria di porto di Genova ed ex comandante generale delle capitanerie nell’ambito del processo sulla collocazione della torre piloti, crollata il il ...L’ex Comandante del porto di Genova ed ex Comandante generale delle Capitanerie, Felicio Angrisano, è stato condannato a tre anni nell’ambito del processo sulla collocazione della torre Piloti. Gregor ...