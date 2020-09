Poste all’Antitrust: “Ipotesi infondate”. E annuncia ricorso a TAR (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Poste Italiane respinge gli addebiti dell’Antitrust per la “presunta” violazione del Codice di Consumo, nel servizio di recapito delle raccomandate, ed annuncia che presenterà ricorso al TAR del Lazio per tutelare “la propria immagine e reputazione, i propri diritti e la correttezza delle proprie condotte”. La società definisce “priva di qualsiasi fondamento” l’accusa di aver posto in essere azioni che ingannino i clienti in merito alle caratteristiche del servizio raccomandate e ricorda che nel 2019 sono stati consegnati oltre 120 milioni di pezzi, ricevendo, nel medesimo periodo, meno di 1000 reclami relativi agli avvisi di giacenza, pari allo 0,00008% del totale delle raccomandate regolarmente gestite. Una dimensione che definisce ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) –Italiane respinge gli addebiti dell’Antitrust per la “presunta” violazione del Codice di Consumo, nel servizio di recapito delle raccomandate, edche presenteràal TAR del Lazio per tutelare “la propria immagine e reputazione, i propri diritti e la correttezza delle proprie condotte”. La società definisce “priva di qualsiasi fondamento” l’accusa di aver posto in essere azioni che ingannino i clienti in merito alle caratteristiche del servizio raccomandate e ricorda che nel 2019 sono stati consegnati oltre 120 milioni di pezzi, ricevendo, nel medesimo periodo, meno di 1000 reclami relativi agli avvisi di giacenza, pari allo 0,00008% del totale delle raccomandate regolarmente gestite. Una dimensione che definisce ...

TRIESTEALLNEWS : Poste Italiane replica all'Antitrust: 'Esterrefatti. Faremo ricorso al Tar del Lazio' - - boborobo88 : RT @Agenzia_Ansa: #PosteItaliane replica duramente all'#Antitrust dopo la multa da 5 milioni per 'raccomandate ingannevoli' giudicando 'ina… - Agenzia_Ansa : #PosteItaliane replica duramente all'#Antitrust dopo la multa da 5 milioni per 'raccomandate ingannevoli' giudicand… - fedcons : #Poste: maximulta da parte dell’Antitrust per la mancata consegna delle raccomandate. Danni e disservizi ai cittadi… - SignorAldo : RT @askanews_ita: Poste all’Antitrust: accuse infondate, sconcerta il danno al Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Poste all’Antitrust Intesa-Ubi, l'Antitrust: «Fusione allo stato attuale non è autorizzabile» Corriere della Sera