Perché dovresti smettere di fare tutto tu

Leggi su dilei

(Di martedì 15 settembre 2020) Quante volte ci siamo districate tra i mille impegni quotidiani per riuscire, nell’arco della giornata a occuparci di lavoro, famiglia e casa? Probabilmente è di questo che sono fatte le nostre giornate, doveri su doveri che riguardano, non solo la sfera professionale, ma anche la gestione delle attività domestiche e dei figli. E il tempo per noi stesse e le nostre passioni resta solo un lontano ricordo. Ma perché dobbiamo pensare sempre anoi? In realtà non c’è una risposta a questa domanda, semplicemente perché non è così che dovrebbe andare. Non abbiamo firmato nessun patto di sangue, né tanto meno sulla nostra persona vige una qualche maledizione che ci obbliga aciò; quindi no, non dobbiamo e non possiamo rassegnarci a questo. La prima cosa da ...