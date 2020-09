Mercato Juventus, Dzeko resta il favorito. Spunta l’idea El Shaarawy (Di martedì 15 settembre 2020) I bianconeri aspettano che si concluda l’arrivo di Milik alla Roma per tentare l’assalto finale al bosniaco. Intanto si sonda la pista per far tornare in Italia Stephan El Shaarawy Sono ore frenetiche in casa Juve per quanto riguarda il Mercato in entrata e in uscita. I bianconeri infatti lavorano a varie trattative, in primis c’è quella per Edin Dzeko. Dopo che la situazione di Luis Suarez si è momentaneamente bloccata a causa dell’esame per il passaporto si segue sempre di più la pista che porta all’attaccante bosniaco. A sbloccare la trattativa potrebbe essere Milik. Il polacco è ad un passo dal vestire la maglia giallorossa e un suo arrivo nella capitale potrebbe agevolare di molto un accordo tra Juventus e Roma. Intanto Dzeko ha ... Leggi su zon (Di martedì 15 settembre 2020) I bianconeri aspettano che si concluda l’arrivo di Milik alla Roma per tentare l’assalto finale al bosniaco. Intanto si sonda la pista per far tornare in Italia Stephan ElSono ore frenetiche in casa Juve per quanto riguarda ilin entrata e in uscita. I bianconeri infatti lavorano a varie trattative, in primis c’è quella per Edin. Dopo che la situazione di Luis Suarez si è momentaneamente bloccata a causa dell’esame per il passaporto si segue sempre di più la pista che porta all’attaccante bosniaco. A sbloccare la trattativa potrebbe essere Milik. Il polacco è ad un passo dal vestire la maglia giallorossa e un suo arrivo nella capitale potrebbe agevolare di molto un accordo trae Roma. Intantoha ...

