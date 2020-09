Max Giusti, il dramma del conduttore: “Metà volto paralizzato” (Di martedì 15 settembre 2020) Non tutti sanno che nel passato di Max Giusti c’è stato un momento molto buio e difficile da affrontare: ecco il retroscena. Lo scorso anno Max Giusti ha dovuto affrontare un momento molto difficile, una vera e propria “prova” della vita che ha rischiato di segnare la sua carriera. E’ successo tutto durante le riprese … L'articolo Max Giusti, il dramma del conduttore: “Metà volto paralizzato” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 settembre 2020) Non tutti sanno che nel passato di Maxc’è stato un momento molto buio e difficile da affrontare: ecco il retroscena. Lo scorso anno Maxha dovuto affrontare un momento molto difficile, una vera e propria “prova” della vita che ha rischiato di segnare la sua carriera. E’ successo tutto durante le riprese … L'articolo Max, ildel: “Metàparalizzato” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaiDue : Nuovo lavoro, nuova missione ma sempre in incognito!??????? #BossInIncognito ?? questa sera, ore 21.20, su #Rai2… - RaiRadio2 : ?? Oggi a #Radio2SocialClub @FiorellaMannoia e @Max_Giusti in studio. @LbarbarossaLuca e @andyPERRONI ON AIR dalle… - RaiDue : RT @Bossincognito: ? Un vero lupo di mare. #BossInIncognito @Max_Giusti #Rai2 #MaxGiusti - Bossincognito : ? Un vero lupo di mare. #BossInIncognito @Max_Giusti #Rai2 #MaxGiusti - RaiDue : RT @Bossincognito: ?????? La prima rasatura non si scorda mai. #BossInIncognito @Max_Giusti #Rai2 #MaxGiusti -