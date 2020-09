Libano: media, domato incendio nel centro di Beirut (Di martedì 15 settembre 2020) ANSAmed, - Beirut, 15 SET - E' stato domato l'incendio scoppiato stamani nel centro di Beirut e che ha danneggiato un edificio, appena finito di costruire e noto per esser stato progettato dallo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ANSAmed, -, 15 SET - E' statol'scoppiato stamani neldie che ha danneggiato un edificio, appena finito di costruire e noto per esser stato progettato dallo ...

MarisaLevi1 : RT @acs_italia: È lunghissima la fila di famiglie e anziani davanti al dispensario intercomunitario socio-medico di #Beirut. 'Siamo a un pu… - fisco24_info : Libano: media, domato incendio nel centro di Beirut: Non si conoscono al momento le cause - fisco24_info : Libano: media, domato incendio nel centro di Beirut: Non si conoscono al momento le cause - CorriereQ : Libano: media, domato incendio nel centro di Beirut - GiaPettinelli : Libano: media, domato incendio nel centro di Beirut -