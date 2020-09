Inter, Asamoah è di troppo, rescissione in vista (Di martedì 15 settembre 2020) Appare sempre meno nerazzurro il futuro di Kwadwo Asamoah, arrivato alla corte nerazzurra la scorsa stagione fortemente richiesto da Antonio Conte che lo aveva già allenato ai tempi della Juventus. Sovrabbondanza Il duttile esterno ghanese classe 1988 si era infatti fatto apprezzare per le ottime doti atletiche sommate allo spirito di sacrificio che lo aveva fatto preferire ad altri profili, anche per la possibilità di schierarlo su ambo le fasce: non è un caso che il tecnico pugliese lo abbia impiegato in maniera continua nella stagione 2018/19. Meno spazio è riuscito a ritagliarsi nella scorsa stagione, sopratutto dopo il mercato di gennaio che ha portato due nuovi esterni sotto il comando di Antonio Conte, ossia Moses e Young, subito impiegati come titolari assoluti. rescissione in vista Lo spazio per ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) Appare sempre meno nerazzurro il futuro di Kwadwo, arrivato alla corte nerazzurra la scorsa stagione fortemente richiesto da Antonio Conte che lo aveva già allenato ai tempi della Juventus. Sovrabbondanza Il duttile esterno ghanese classe 1988 si era infatti fatto apprezzare per le ottime doti atletiche sommate allo spirito di sacrificio che lo aveva fatto preferire ad altri profili, anche per la possibilità di schierarlo su ambo le fasce: non è un caso che il tecnico pugliese lo abbia impiegato in maniera continua nella stagione 2018/19. Meno spazio è riuscito a ritagliarsi nella scorsa stagione, sopratutto dopo il mercato di gennaio che ha portato due nuovi esterni sotto il comando di Antonio Conte, ossia Moses e Young, subito impiegati come titolari assoluti.inLo spazio per ...

