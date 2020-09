In fuga dai carabinieri: due arrestati, sequestrato un chilo di marijuana (Di martedì 15 settembre 2020) Un chilo di marijuana sequestrata e due giovani arrestati e ora ai domiciliari, in attesa di comparire di fronte al giudice per l'udienza di convalida del fermo. Si tratta di un operaio trevigiano di ... Leggi su trevisotoday (Di martedì 15 settembre 2020) Undisequestrata e due giovanie ora ai domiciliari, in attesa di comparire di fronte al giudice per l'udienza di convalida del fermo. Si tratta di un operaio trevigiano di ...

Ultime Notizie dalla rete : fuga dai In fuga dai carabinieri: due arrestati, sequestrato un chilo di marijuana TrevisoToday Ciclismo: al Tour colpo di Kamna, i big si risparmiano in vista delle Alpi

Nella 16a tappa del Tour de France è andata via una fuga numerosa, con il benestare dei big di classifica. Alla fine ha vinto in solitaria il tedesco Lennard Kamna, che era già stato secondo nella 13 ...

Settimana della moda a New York: c’è voglia di evasione e di rinascita

La settimana della moda a New York parte con voglia di evasione e di rinascita. La kermesse, quasi tutta digitale, debutta con la sfilata di Jason Wu, che ricrea una giungla sul tetto dei Spring Studi ...

Fukushima, dopo il disastro nucleare uomini sostituiti dalle scimmie: sconvolgente nella regione radioattiva

A quasi dieci anni dal disastro nucleare di Fukushima, la città giapponese si è riempita di scimmie, macachi nello specifico, che occupano le aree prima abitate dai residenti, costretti a fuggire per ...

