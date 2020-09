Geraint Thomas: "Mi spiace per Bernal. Giro? Sono carico" (Di martedì 15 settembre 2020) E' stata una autentica disfatta la spedizione del Team Ineos al Tour de France. Lasciati a casa due ex vincitori come Geraint Thomas e Chris Froome , la squadra ha affidato la responsabilità tutta ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) E' stata una autentica disfatta la spedizione del Team Ineos al Tour de France. Lasciati a casa due ex vincitori comee Chris Froome , la squadra ha affidato la responsabilità tutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Geraint Thomas Geraint Thomas: "Mi spiace per Bernal. Giro? Sono carico" Quotidiano.net Ciclismo, Geraint Thomas: “Puntare su Bernal al Tour è stato giusto, io penso solo al Giro e sono prontissimo”

La Ineos ha scelto di puntare tutto su Egan Bernal in questo Tour de France 2020. La formazione inglese, infatti, ha deciso di lasciare a casa due pedine importanti come Geraint Thomas e Chris Froome, ...

Tirreno-Adriatico 2020, vince Yates. Tappa 8 a Ganna. Classifica finale

1) Simon Yates (MTS) in 32h07'34'' 2) Geraint Thomas (IGD) +17'' 3) Rafal Majka (BOH) +29'' 4) Wilco Kelderman (SUN) +56'' 5) Aleksandr Vlasov (AST) +58'' 6) Fausto Masnada (DQT) +1'18'' 7) Jamex Knox ...

Simon Yates ha vinto la 55^ Tirreno-Adriatico

Simon Yates (Mitchelton – Scott) ha vinto la 55^ edizione della Tirreno-Adriatico EOLO. Il podio finale della Corsa dei Due Mari è completato da Geraint Thomas (Team Ineos) e Rafal Majka (Bora – Hansg ...

