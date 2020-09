General Motors - Depositata una nuova denuncia contro FCA (Di martedì 15 settembre 2020) La General Motors non si arrende nella sua battaglia legale contro la Fiat Chrysler Automobiles. Nonostante il primo tentativo sia stato bocciato, il gruppo di Detroit ha depositato una nuova denuncia, accusando sempre il concorrente italo-americano di corruzione e cospirazione, ma provando di ottenere giustizia in ben altro modo.Le differenze. La differenza sostanziale rispetto agli scorsi mesi riguarda il luogo deputato a valutare la validità delle accuse: se la prima denuncia era stata Depositata presso un tribunale federale, che ne aveva disposto larchiviazione, questa volta la GM ha deciso di affidarsi a una corte statale del Michigan e di estendere gli addebiti anche a due ex manager della filiale americana della FCA, Joe Ashton e Alphons ... Leggi su quattroruote (Di martedì 15 settembre 2020) Lanon si arrende nella sua battaglia legalela Fiat Chrysler Automobiles. Nonostante il primo tentativo sia stato bocciato, il gruppo di Detroit ha depositato una, accusando sempre il concorrente italo-americano di corruzione e cospirazione, ma provando di ottenere giustizia in ben altro modo.Le differenze. La differenza sostanziale rispetto agli scorsi mesi riguarda il luogo deputato a valutare la validità delle accuse: se la primaera statapresso un tribunale federale, che ne aveva disposto larchiviazione, questa volta la GM ha deciso di affidarsi a una corte statale del Michigan e di estendere gli addebiti anche a due ex manager della filiale americana della FCA, Joe Ashton e Alphons ...

Ultime Notizie dalla rete : General Motors General Motors contro una concessionaria che in USA vende anche auto di FCA ClubAlfa.it Nikola scivola al Nasdaq, pesa notizia indagine Sec

(Teleborsa) - Scivola a Wall Street il titolo Nikola, che tratta in perdita del 5,76% sui valori precedenti, cancellando di fatto i guadagni innescati la scorsa settimana in scia all'annuncio che Gene ...

Il primo sistema wBMS debutta sui veicoli GM

L’elettrificazione della gamma General Motors passa anche dal wBMS, meglio conosciuto come Battery Management System wireless. E’ il primo sistema di questo tipo sviluppato da Analog Devices, leader m ...

La batteria che tiene in moto Tesla

A luglio di quest’anno Tesla è diventata il produttore di auto a più alto valore al mondo, superando Toyota. Con una capitalizzazione di mercato attuale pari a quasi 420 miliardi di dollari alla chius ...

