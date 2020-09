Fabrizio Corona ci prova con Barbara D’Urso in diretta: “Vorrei farti scoprire il fuoco passionale” (Di martedì 15 settembre 2020) Nella prima puntata di Live non è la D’Urso ne sono accadute davvero di tutti i colori. Nella parte quasi conclusiva della trasmissione, Barbara D’Urso ha intervistato Fabrizio Corona. Per ovvi motivi, però, l’ex re dei paparazzi non ha potuto presenziare in studio, essendo agli arresti domiciliari, ma ha effettuato un collegamento da casa. L’ospite ha affrontato cinque agguerrite sfere occupate da persone pronte a schierarsi contro di lui e le scelte fatte nella sua vita. Fabrizio, però, è apparso completamente diverso rispetto al solito. L’uomo è stato molto più pacato, specie nei confronti della conduttrice, al punto da arrivare a fare delle avances spudorate. Fabrizio molto cambiato a Live L’intervista a ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 15 settembre 2020) Nella prima puntata di Live non è la D’Urso ne sono accadute davvero di tutti i colori. Nella parte quasi conclusiva della trasmissione,D’Urso ha intervistato. Per ovvi motivi, però, l’ex re dei paparazzi non ha potuto presenziare in studio, essendo agli arresti domiciliari, ma ha effettuato un collegamento da casa. L’ospite ha affrontato cinque agguerrite sfere occupate da persone pronte a schierarsi contro di lui e le scelte fatte nella sua vita., però, è apparso completamente diverso rispetto al solito. L’uomo è stato molto più pacato, specie nei confronti della conduttrice, al punto da arrivare a fare delle avances spudorate.molto cambiato a Live L’intervista a ...

